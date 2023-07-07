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НовостиОбщество7 июля 2023 7:25

Движение по Первомайском проспекту между Вокзальной и Типанова запустят 10 июля

Участок между улицами Каширина и Пожалостина перекроют в ночь на 16-е. Эти перекрестки будут работать
Источник:kp.ru
На участках, обозначенных желтым цветом, на время капремонта будет действовать запрет парковки.

На участках, обозначенных желтым цветом, на время капремонта будет действовать запрет парковки.

10 июля в Рязани планируется запустить движение по Первомайскому проспекту на участке между улицами Вокзальной и Типанова. Там проводился капремонт теплотрассы, а теперь ведутся работы по восстановлению дорожного покрытия.

«Далее РМПТС приступит к ремонту следующего участка теплотрассы с перекрытием движения на Первомайском проспекте - от пересечения с ул. Каширина до пересечения с ул. Павлова в ночь с 15 на 16 июля», - цитирует заместителя главы администрации Михаила Ромодина пресс-служба органа власти.

Позволим себе уточнить, что технически будет ограничено движение транспорта, кроме общественного, по участку между перекрестками с улицей Каширина и Пожалостина. При этом сами перекрестки будут работать. Ранее мэрия публиковала схему организации движения (на фото), и она остается актуальной.

«На личном транспорте можно будет объехать участок через ул. Семинарскую и Каширина. На время ремонтных работ на данных улицах будет запрещена остановка и стоянка автомобилей», - заявили в администрации Рязани.