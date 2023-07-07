Движение по Первомайском проспекту между Вокзальной и Типанова запустят 10 июля

На участках, обозначенных желтым цветом, на время капремонта будет действовать запрет парковки.

10 июля в Рязани планируется запустить движение по Первомайскому проспекту на участке между улицами Вокзальной и Типанова. Там проводился капремонт теплотрассы, а теперь ведутся работы по восстановлению дорожного покрытия.

«Далее РМПТС приступит к ремонту следующего участка теплотрассы с перекрытием движения на Первомайском проспекте - от пересечения с ул. Каширина до пересечения с ул. Павлова в ночь с 15 на 16 июля», - цитирует заместителя главы администрации Михаила Ромодина пресс-служба органа власти.

Позволим себе уточнить, что технически будет ограничено движение транспорта, кроме общественного, по участку между перекрестками с улицей Каширина и Пожалостина. При этом сами перекрестки будут работать. Ранее мэрия публиковала схему организации движения (на фото), и она остается актуальной.

«На личном транспорте можно будет объехать участок через ул. Семинарскую и Каширина. На время ремонтных работ на данных улицах будет запрещена остановка и стоянка автомобилей», - заявили в администрации Рязани.