Шумозащитные экраны устанавливают вдоль парка «Рязанский» до ст. Дягилево

Шумозащитные экраны до станции Дягилево в Рязани.

Вдоль железнодорожных путей от индустриального парка «Рязанский» до станции Дягилево рабочие устанавливают шумозащитные экраны, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Шумозащитные конструкции будут располагаться на участке железнодорожных путей вдоль жилой зоны. В общей сложности на территории парка «Рязанский» проложат 7,5 км железной дороги.

«Грузооборот по новым железнодорожным путям составит около полумиллиона тонн в год», - предполагают чиновники комитета инвестиций и туризма Рязанской области.

В настоящее время специалисты подключают дренажную систему железной дороги к ливневой канализации индустриального парка. Работы должны завершиться до конца июля.