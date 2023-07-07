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НовостиОбщество7 июля 2023 6:40

Шумозащитные экраны устанавливают вдоль парка «Рязанский» до ст. Дягилево

Вдоль железнодорожных путей от индустриального парка «Рязанский» до станции Дягилево устанавливают шумозащитные экраны
Источник:kp.ru
Шумозащитные экраны до станции Дягилево в Рязани.

Шумозащитные экраны до станции Дягилево в Рязани.

Вдоль железнодорожных путей от индустриального парка «Рязанский» до станции Дягилево рабочие устанавливают шумозащитные экраны, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Шумозащитные конструкции будут располагаться на участке железнодорожных путей вдоль жилой зоны. В общей сложности на территории парка «Рязанский» проложат 7,5 км железной дороги.

«Грузооборот по новым железнодорожным путям составит около полумиллиона тонн в год», - предполагают чиновники комитета инвестиций и туризма Рязанской области.

В настоящее время специалисты подключают дренажную систему железной дороги к ливневой канализации индустриального парка. Работы должны завершиться до конца июля.