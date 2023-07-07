Южное направление и пассажиропоток. Почему нет автобусов из Рязани в Домодедово

Маршрут «Рязань — Домодедово» не планируют возобновлять до открытия авиалиний южного направления. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Автобусное сообщение по маршруту «Рязань – аэропорт Домодедово» возобновлять не планируют. Об этом сообщил замминистра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Валерий Еремин, отвечая на обращение рязанца Николая Иванцова.

По словам чиновника, автобусный маршрут с автовокзала «Центральный» до аэропорта «Домодедово» закрылся в связи с распространением коронавируса.

После этого не стало авиалиний южного направления из аэропорта «Домодедово», поэтому на указанном направлении резко сократился пассажиропоток.

«Это привело к нерентабельности перевозок и последующей отмене рейсов. Минтранс не вправе вмешиваться в работу коммерческого предприятия», говорится в сообщении. Речь идет о МАП №2 Автоколонна №1417, расположенного в Коломне Московской области.

«Кроме того, минтранс не является предприятием пассажирского транспорта, а также не имеет в своем подчинении предприятий, имеющих право обслуживать межрегиональные регулярные маршруты. Исходя из этого, минтранс не вправе обратиться в ФБУ «Росавтотранс» с заявлением об открытии маршрута «Рязань – Домодедово», - пояснили власти.

По информации министерства транспорта, до открытия авиалиний южного направления из аэропорта «Домодедово» и восстановления регулярного пассажиропотока коммерческие предприятия не планируют возобновлять обслуживание маршрута «Автовокзал Центральный – Аэропорт Домодедово».