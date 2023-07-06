Водители считают, что рязанские дороги не тянут даже на 74-е место

Дороги - одна из главных наших бед.

Согласно исследованию РИА Новости, опубликованному 3 июля 2023 года, Рязанская область заняла 74-е место среди 85 регионов страны по качеству автомобильных дорог.

КП-Рязань совместно со стотысячным автомобильным сообществом «Подслушано у водителей Рязани» в социальной сети «ВКонтакте» поинтересовалась у водителей, что они сами думают о таком показателе.

Для голосования было предложено три варианта: результат объективный, соответствует действительности; результат завешен, с дорогами в регионе дело обстоит хуже; результат занижен, у нас дороги лучше, чем в других регионах.

Интересно, что за последний вариант высказались всего немногим более одного процента проголосовавших. Большинство – более 55 процентов – отметили, что результат завешен, с дорогами в регионе дело обстоит хуже… Еще более 43 процентов рязанских автомобилистов считают, что результат соответствует действительности.

Напомним, что доля автодорог регионального (или межмуниципального) и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, по итогам 2022 года в Рязанской области составила всего 36%. Плотность дорог с твердым покрытием - 281,2 км на 1000 кв. км территории.