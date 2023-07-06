Рязанец опоздал на автобус из-за огромной очереди на автовокзале «Приокский»

Рязанец опоздал на автобус из-за очередей на Приокском автовокзале. Фото: Алексей Матвейчик | «Рязань».

Рязанцы жалуются на огромные очереди в кассу автовокзала «Приокский». Из-за это якобы они простаивают по 20 минут, не успевая сесть на автобус. Жалоба появилась в паблике «Рязань».

«Рязанский автовокзал «Приокский» - реставрация. А пока она идет, вот такие очереди в новом здании. Люди нервничают, опаздывают домой… По 20 минут стоят и ждут своего билета. Из-за очередей я не успел купить билет, приехал домой на пять часов позже», - написал один из подписчиков.

В настоящее время в Рязани активно реставрируют и реконструируют Торговый городок. Под строительные работы попало и здание автовокзала. Как сообщалось ранее, в Торговом городке власти решили создать мультимедийную экспозицию. Ее стоимость - 66 млн рублей (читать подробнее).