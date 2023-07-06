В райцентре Ухолово завершился капитальный ремонт районной больницы

Ухоловская районная больница готова принимать посетителей.

Завершился капремонт районной больницы в райцентре Ухолово. Также в районе построены два новых ФАПа. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец.

Первоначально планировалось завершить ремонт в 2022 году, но из-за подорожания стройматериалов работы приостановились. Для продолжения ремонта региональное правительство выделило дополнительно 10 миллионов рублей.

- Очень нравится, как все сделано. Стало современно, свежо и просторно. Радуются не только медицинские работники, но и пациенты, приходящие за помощью. Спасибо всем, кто причастен к обновлению нашей больницы, - прокомментировала сотрудница Ухоловской больницы.

После ремонта больница преобразилась.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в поликлинике отремонтировали кабинеты, в том числе детскую консультацию, кабинеты маммографии и флюорографии. Отремонтировали цоколь и фасад здания, обновили интерьер.

Построенные в Ухоловском районе два новых ФАПа (села Коноплино и Покровское) откроют свои двери для посетителей предположительно осенью.