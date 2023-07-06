О запуске движения по Ряжскому путепроводу объявил рязанский губернатор Малков

Движение по Ряжскому путепроводу в Рязанской области запустят 7 июля, но работы продолжаются. Фото: t.me/pavelmalkov_official

7 июля будет запущено движение по Ряжскому путепроводу в Рязанской области. Об этом губернатор Павел Малков объявил в соцсетях. Проезд будет бесплатным, так как регион выкупил сооружение у инвестора.

Глава региона отметил, что открыть проезд планировалось осенью, но в итоге удалось сделать это раньше.

«Пока движение будет организовано по временной схеме - только прямо, без возможности повернуть после съезда», - написал Малков.

По словам губернатора, съезды к селу Перово находятся в процессе проектирования. Также в 2023 году отремонтируют два участка трассы Ряжск - Касимов - Нижний Новгород на подъездах к путепроводу. Исходя из приложенной схемы, короткий участок со стороны улицы Рабочих приведут в порядок к 30 августа, а более протяженный со стороны улиц Новоряжской и Пожалостина — к 30 октября.