Обвинители представляют доказательства. Суд отложил рассмотрение дела в отношении Александра Логунова

Александра Логунова обвиняют в убийстве жены. Он находится в СИЗО.

6 июля Железнодорожный районный суд Рязани отложил рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Логунова. Его обвиняют в убийстве жены – Елены Логуновой, а также в распространении порнографии.

«Сторона обвинения представляет доказательства вины подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений», - сообщила пресс-секретарь суда Светлана Широкова.

Отложили судебное заседание до 12 июля.

В конце июня мать обвиняемого в убийстве жены Александра Логунова – Ирина, подала иск в суд, чтобы признать незаконным решение комиссии по защите несовершеннолетних в установлении опеки (читать подробнее).