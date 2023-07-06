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НовостиПроисшествия6 июля 2023 10:37

Обвинители представляют доказательства. Суд отложил рассмотрение дела в отношении Александра Логунова

Суд отложил рассмотрение дела Александра Логунова, обвиняемого в убийстве жены
Источник:kp.ru
Александра Логунова обвиняют в убийстве жены. Он находится в СИЗО.

Александра Логунова обвиняют в убийстве жены. Он находится в СИЗО.

6 июля Железнодорожный районный суд Рязани отложил рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Логунова. Его обвиняют в убийстве жены – Елены Логуновой, а также в распространении порнографии.

«Сторона обвинения представляет доказательства вины подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений», - сообщила пресс-секретарь суда Светлана Широкова.

Отложили судебное заседание до 12 июля.

В конце июня мать обвиняемого в убийстве жены Александра Логунова – Ирина, подала иск в суд, чтобы признать незаконным решение комиссии по защите несовершеннолетних в установлении опеки (читать подробнее).