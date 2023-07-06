Сома весом более 50 кг выловил рязанец на Оке. Фото: Рыбалка в Рязани | Артем Рантовов.

5 июля на Оке рязанец поймал сома весом 50,5 кг и длиной 185 см. Сообщение об улове появилось в паблике «Рыбалка в Рязани».

«Брат двоюродный поймал на Оке небольшого сомика. Вес 50,5 кг. Вываживал около 40 минут», - написал Артем Рантовов.

По его словам, брат не смог сам затащить рыбину в лодку, но помог «случайный коллега».

В комментариях рыбаки недоумевают, почему рыбак не отпустил сома обратно:

«Нормальный сомятник - ловит и отпускает! Но человеческая жадность перевешивает все моральные устои».