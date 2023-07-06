Презентация книги «Рязанские мытари» все же состоялась

Авторы книги "Рязанские мытари" Леонид Ретинский (слева) и Сергей Комков (справа).

В среду, 5 июля, в Рязани доктор педагогических и философских наук, профессор, писатель, журналист, председатель «Ассоциации социальных сподвижников Президента России», член «Союза писателей Москвы» Сергей Комков и рязанский предприниматель, генеральный директор ООО «РУДО-Акво» Леонид Ретинский всё же презентовали свою новую книгу «Рязанские мытари». Учитывая тему, несколько заведений ранее отказали в аренде.

Книга написана в жанре криминально-публицистического триллера. Авторы подчеркнули, отвечая на вопросы журналистов, что «хотя она художественная, но в ней легко угадываются черты реальных людей». Описаны события, которые происходят на протяжении последних лет вокруг бизнеса Ретинского. Также представлен взгляд авторов об устройстве налоговых и правоохранительных органов в Рязанской области и их сложных взаимоотношениях с местным предпринимательством. Точное описание фактов стало возможным благодаря дневниковым записям главного героя произведения.

- С Древнего Рима сборщиков налогов называли мытарями, - пояснил Сергей Комков название книги. - Да, в России должны собираться налоги, должны быть определенные поступления в государственную казну. Но все это нужно делать таким образом, чтобы все было чисто, честно и совершенно очевидно для всех. Об этом мы и написали в книге.

- Книга рассчитана на широкий круг читателей, в особенности полезна предпринимателям малого и среднего бизнеса, – резюмировал Леонид Ретинский.