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НовостиОбщество6 июля 2023 8:25

Вертолетная площадка у рязанской БСМП полностью готова к приему санавиации

Рязанская БСМП готова к приему вертолетов санавиации
Источник:kp.ru
В БСМП завершили работы по подготовке посадочной площадки для вертолетов санавиации. Фото: Людмила ИВАНОВА, «РВ».

В БСМП завершили работы по подготовке посадочной площадки для вертолетов санавиации. Фото: Людмила ИВАНОВА, «РВ».

В рязанской БСМП (больнице скорой медицинской помощи) подготовили вертолетную площадку для санитарной авиации. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Как отмечают в БСМП, вертолетную площадку около приемного отделения оборудовали уже давно, но крыша подъезда отделения была покрыта поликарбонатом. Пилоты опасались, что он от напора воздуха от винта вертолета может отлететь и повредить лопасти.

В настоящее время эту проблему устранили. Поликарбонат заменили металлическим профлистом.

По словам главного врача Сергея Тарасенко, приему вертолетов санавиации ничто не будет мешать.