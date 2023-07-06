Вертолетная площадка у рязанской БСМП полностью готова к приему санавиации

В БСМП завершили работы по подготовке посадочной площадки для вертолетов санавиации. Фото: Людмила ИВАНОВА, «РВ».

В рязанской БСМП (больнице скорой медицинской помощи) подготовили вертолетную площадку для санитарной авиации. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Как отмечают в БСМП, вертолетную площадку около приемного отделения оборудовали уже давно, но крыша подъезда отделения была покрыта поликарбонатом. Пилоты опасались, что он от напора воздуха от винта вертолета может отлететь и повредить лопасти.

В настоящее время эту проблему устранили. Поликарбонат заменили металлическим профлистом.

По словам главного врача Сергея Тарасенко, приему вертолетов санавиации ничто не будет мешать.