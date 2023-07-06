Изменения в расписании ряда рязанских электричек произойдут 8-9 июля. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

8 и 9 июля на железнодорожном участке Листвянка - Лесок под Рязанью пройдут работы по укладке бесстыкового пути. В связи с эти изменится расписание ряда рязанских электричек.

По информации пресс-службы МЖД, время отправления и прибытия изменится следующих пригородных поездов:

- №6022 Рязань-1 – Гавердово;

- №6031 Шилово – Рязань-1;

- №6032/6371 Рязань-1 – Ясаково;

- №6041/6042 Сасово – Рязань-1 и обратно

- №6043 Сасово — Рязань-1,

- №6255/6256 Рязань-1 — Узуново,

- №6952 Шилово — Касимов.

Какие именно изменения произойдут, пассажирам предлагают уточнять на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте и в мобильном приложении РЖД.