Жители 18 районов Рязанской области 6 июля останутся без электричества. Список населенных пунктов и график

В 18 районах Рязанской области 6 июля отключат электричество.

В четверг, 6 июля 2023 года, в 18 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители восьмидесяти населенных пунктов. Несколько сел и деревень без электричества пробудут сутки.

Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Чучковский район:

- деревня Прудовка, село Шеметово, деревня Ольховка, село Красное Озеро, деревня Ореховка — с 15:00 до 7 июля 15:00;

- село Пертово, поселок Луговой, деревня Пятша, село Пет, село Назаровка, поселок Красный Хутор, деревня Большая Дмитриевка — с 10:00 до 17:00.

Путятинский район:

- деревня Ильино — с 15:00 до 7 июля 15:00;

- село Романовы Дарки — с 10:00 до 17:00;

- село Поляки — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- деревня Огибалово, поселок Искра, деревня Мордвино-Поливаново — с 10:00 до 16:00;

- деревня Гурейкино, территория СНТ «Ивушка», село Заокское, ГСК «Поляны», деревня Гряцкое — с 09:00 до 16:00;

- село Коростово, село Агро-Пустынь — с 09:00 до 17:00.

Кадомский район:

- село Пургасово — с 10:00 до 15:00.

Шацкий район:

- село Лесное Конобеево, село Черная Слобода, село Польное Конобеево, деревня Алеменево — с 10:00 до 17:00;

- поселок Пенькозавод, поселок Вачкас, деревня Захарьино, поселок Красный, деревня Калинная — с 10:00 до 14:00.

Скопинский район:

- село Корневое — с 10:00 до 17:00;

- село Нагиши — с 09:00 до 17:00.

Касимовский район:

- деревня Царицыно, деревня Телеши, деревня Булгаково, деревня Коростино, деревня Алешино, деревня Баишево, село Ибердус, деревня Федоровка, деревня Савино, деревня Антоново, деревня Земское, деревня Шемякино — с 09:30 до 16:30;

- село Ардабьево — с 09:00 до 16:00.

Рыбновский район:

- село Филиппово — с 09:30 до 16:30.

Старожиловский район:

- деревня Михалково — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Увяз — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Лебедино, деревня Взвоз, деревня Ильино, деревня Большая Матвеевка, деревня Белое, деревня Малая Матвеевка. деревня Алтухово, деревня Уткино — с 09:00 до 17:00.

Милославский район:

- село Чернава, село Кочуры — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- деревня Слободка, деревня Прудские Выселки — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- село Половское, село Троица, деревня Моньясово, село Красильниково, село Собчаково, деревня Можарово, село Дубовичье, деревня Ясаково — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Федоровка, село Телятники, деревня Глебовка, село Витуша — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- поселок Синь — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Поливаново — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Новокрасное — с 09:00 до 17:00.