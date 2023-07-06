Жители 18 районов Рязанской области 6 июля останутся без электричества. Список населенных пунктов и график

В 18 районах Рязанской области 6 июля отключат электричество.
В четверг, 6 июля 2023 года, в 18 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители восьмидесяти населенных пунктов. Несколько сел и деревень без электричества пробудут сутки.
Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Чучковский район:
- деревня Прудовка, село Шеметово, деревня Ольховка, село Красное Озеро, деревня Ореховка — с 15:00 до 7 июля 15:00;
- село Пертово, поселок Луговой, деревня Пятша, село Пет, село Назаровка, поселок Красный Хутор, деревня Большая Дмитриевка — с 10:00 до 17:00.
Путятинский район:
- деревня Ильино — с 15:00 до 7 июля 15:00;
- село Романовы Дарки — с 10:00 до 17:00;
- село Поляки — с 09:00 до 17:00.
Рязанский район:
- деревня Огибалово, поселок Искра, деревня Мордвино-Поливаново — с 10:00 до 16:00;
- деревня Гурейкино, территория СНТ «Ивушка», село Заокское, ГСК «Поляны», деревня Гряцкое — с 09:00 до 16:00;
- село Коростово, село Агро-Пустынь — с 09:00 до 17:00.
Кадомский район:
- село Пургасово — с 10:00 до 15:00.
Шацкий район:
- село Лесное Конобеево, село Черная Слобода, село Польное Конобеево, деревня Алеменево — с 10:00 до 17:00;
- поселок Пенькозавод, поселок Вачкас, деревня Захарьино, поселок Красный, деревня Калинная — с 10:00 до 14:00.
Скопинский район:
- село Корневое — с 10:00 до 17:00;
- село Нагиши — с 09:00 до 17:00.
Касимовский район:
- деревня Царицыно, деревня Телеши, деревня Булгаково, деревня Коростино, деревня Алешино, деревня Баишево, село Ибердус, деревня Федоровка, деревня Савино, деревня Антоново, деревня Земское, деревня Шемякино — с 09:30 до 16:30;
- село Ардабьево — с 09:00 до 16:00.
Рыбновский район:
- село Филиппово — с 09:30 до 16:30.
Старожиловский район:
- деревня Михалково — с 09:00 до 17:00.
Шиловский район:
- село Увяз — с 09:00 до 17:00.
Клепиковский район:
- деревня Лебедино, деревня Взвоз, деревня Ильино, деревня Большая Матвеевка, деревня Белое, деревня Малая Матвеевка. деревня Алтухово, деревня Уткино — с 09:00 до 17:00.
Милославский район:
- село Чернава, село Кочуры — с 09:00 до 17:00.
Михайловский район:
- деревня Слободка, деревня Прудские Выселки — с 09:00 до 17:00.
Спасский район:
- село Половское, село Троица, деревня Моньясово, село Красильниково, село Собчаково, деревня Можарово, село Дубовичье, деревня Ясаково — с 09:00 до 17:00.
Сараевский район:
- село Федоровка, село Телятники, деревня Глебовка, село Витуша — с 09:00 до 17:00.
Пронский район:
- поселок Синь — с 09:00 до 17:00.
Захаровский район:
- село Поливаново — с 09:00 до 17:00.
Сапожковский район:
- село Новокрасное — с 09:00 до 17:00.