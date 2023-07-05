Два человека получили травмы в ДТП с участием маршрутки и автобуса в Рязани

ГИБДД прокомментировала массовое ДТП на «Таможне» с участием автобуса и маршрутки.

Два пассажира автобуса №50 получили травмы в результате массового ДТП 5 июля на остановке «Таможня». Об этом сообщает Госавтоинспекция Рязанской области.

«В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшествия», - сказали в ведомстве.

ДТП произошло примерно в 16:40 на Московском шоссе у остановки «Таможня» - столкнулись Toyota Camry, маршрутка №58 (микроавтобус Peugeot) и автобус №50 (ПАЗ) (читать подробнее с фотографиями).