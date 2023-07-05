Предприятие Восточного промузла Рязани оштрафовали за экологические нарушения

Предприятие Восточного промузла Рязани не проводило мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу при неблагоприятных погодных условиях. Об этом рассказала природоохранная прокуратура, которая обращалась с иском в Октябрьский районный суд.

Название предприятия-нарушителя госорган по какой-то причине от рязанцев решил скрыть.

Впрочем, из картотеки Октябрьского районного суда следует, что за последний год там рассматривался только один иск природоохранного прокурора - против ООО «Завод Техноплекс». Это завод корпорации «Технониколь», который работает на территории Восточного промузла и выпускает продукцию из теплоизоляционного материала экструзионного пенополистирола.