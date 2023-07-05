Девять превышений за пару часов: минприроды назвало причины химической вони в Рязани 4 июля

В двух точках Рязани 4 июля выявили сверхнормативное загрязнение воздуха.

Поздним вечером 4 июля сразу несколько превышений предельно-допустимой концентрации (ПДК) сероводорода выявили в двух точках Рязани. Замеры проводились на улице Телевизионной в поселке Шлаковый и улице Новоселов в микрорайоне Дашково-Песочня, сообщает областное минприроды

На улице Телевизионной с 22:00 до 2:00 работала передвижная экологическая лаборатория. За это время в семи пробах зашкалило содержание сероводорода. В одной из них, отобранной в 22:40, содержание дигидросульфида было в 3,3 раза выше ПДК.

Два превышения ПДК обнаружил стационарный пост на улице Новоселов. По данными минприроды, это тоже был сероводород, которого в воздухе оказалось больше допустимого в 2,2 раза. Замеры со сверхнормативным загрязнением проводились с 23:40 до полуночи.

Как раз вечером 4 июля рязанцы массово жаловались химическую вонь по всему городу.