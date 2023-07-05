Рязанский госуниверситет вошел в двадцатку ведущих юридических вузов страны

В среду, 5 июля, SuperJob представил рейтинг российских юридических вузов, основанный на уровне зарплат выпускников, окончивших вуз в 2017-2022 годах.

На двадцатой строчке этого рейтинга обосновался Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина. Сообщается, что средняя ежемесячная зарплата выпускников в настоящее время составляет 67 000 рублей. При этом до 80 процентов выпускников остаются работать в Рязани.

В первую тройку рейтинга вошли такие мастодонты как: Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ – 170 000 рублей в месяц; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова – 150 000 рублей в месяц; Санкт-Петербургский государственный университет – 140 000 рублей в месяц.