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НовостиОбщество5 июля 2023 11:20

Из-за повреждения сетей в Рязани массово отключили свет

Во 2-м часу дня электроснабжение в центре города восстановили
Источник:kp.ru

Днем 5 июля в центре Рязани массово отключили электроэнергию. Как впоследствии сообщили в пресс-службе администрации Рязани, это произошло из-за повреждения кабельной линии.

По данным представителей мэрии, на улицах Новослободской, Некрасова, Грибоедова, Есенина, а также на площади Соборной электроснабжение восстановлено в 13:10.

Ранее РЗН.инфо со ссылкой на МУП «РГРЭС» сообщало об отключении света почти на двух десятках улиц. Помимо названных это Соборная, Рабочих, Затинная, Зубковой, Соколова, Советской Армии, Васильевская, Шереметьевская, а также Касимовское и Окское шоссе, Посадский переулок и проезд Речников.