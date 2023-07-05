Из-за повреждения сетей в Рязани массово отключили свет

Днем 5 июля в центре Рязани массово отключили электроэнергию. Как впоследствии сообщили в пресс-службе администрации Рязани, это произошло из-за повреждения кабельной линии.

По данным представителей мэрии, на улицах Новослободской, Некрасова, Грибоедова, Есенина, а также на площади Соборной электроснабжение восстановлено в 13:10.

Ранее РЗН.инфо со ссылкой на МУП «РГРЭС» сообщало об отключении света почти на двух десятках улиц. Помимо названных это Соборная, Рабочих, Затинная, Зубковой, Соколова, Советской Армии, Васильевская, Шереметьевская, а также Касимовское и Окское шоссе, Посадский переулок и проезд Речников.