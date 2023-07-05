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НовостиОбщество5 июля 2023 10:33

Очаг бешенства обнаружили в Касимовском районе

Труп бешеной лисы обнаружили в Касимовском районе
Источник:kp.ru
Очаг бешенства обнаружили в Касимовском районе. Всему виной - лиса.

Очаг бешенства обнаружили в Касимовском районе. Всему виной - лиса.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На территории Касимовского района обнаружили труп бешеной лисы. Об этом стало известно после исследования патологического материала. Именно в Рязанской областной ветеринарной лаборатории установили, что животное страдало бешенством, сообщает Россельхознадзор.

Сейчас специалисты проводят мероприятия, чтобы не допустить распространение острой вирусной болезни млекопитающих.

«Для профилактики заболевания необходимо проводить ежегодную вакцинацию домашних животных против бешенства, избегать контактов с дикими и бродячими животными», - напомнили в ведомстве.