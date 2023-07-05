Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 июля 2023 9:18

Силовики жестко задержали мужчину на площади Димитрова в Рязани

В Рязани на площади Димитрова мужчину задержал спецназ
Источник:kp.ru
На площади Димитрова в Рязани сотрудники спецназа задержали мужчину. Фото: рязанская "Новая".

На площади Димитрова в Рязани сотрудники спецназа задержали мужчину. Фото: рязанская "Новая".

5 июля в Рязани на площади Димитрова силовики МВД задержали мужчину, сообщает рязанская «Новая».

По словам очевидца, для этого к вокзалу «Рязань-2» прибыли автозак и два автомобиля УАЗ с «вооруженными людьми». Задержанного обыскали, а потом поместили в одну из машин.

Позже в полиции сообщили, что в Рязани проходит рейдовое профилактическое мероприятие. Именно с этим связывают огромное количество патрулей на улицах города (читать подробнее).