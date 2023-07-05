Силовики жестко задержали мужчину на площади Димитрова в Рязани

На площади Димитрова в Рязани сотрудники спецназа задержали мужчину. Фото: рязанская "Новая".

5 июля в Рязани на площади Димитрова силовики МВД задержали мужчину, сообщает рязанская «Новая».

По словам очевидца, для этого к вокзалу «Рязань-2» прибыли автозак и два автомобиля УАЗ с «вооруженными людьми». Задержанного обыскали, а потом поместили в одну из машин.

Позже в полиции сообщили, что в Рязани проходит рейдовое профилактическое мероприятие. Именно с этим связывают огромное количество патрулей на улицах города (читать подробнее).