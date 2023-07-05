Массовые патрули в Рязани полиция связала с профилактическими рейдами

В центре Рязани заметили множество сотрудников полиции. Фото: рязанская "Новая".

Массовые патрули полиции на улицах Рязани – это «рейдовое профилактическое мероприятие». Об этом КП-Рязань сообщили в УМВД России по Рязанской области.

Масштабный рейд вызван необходимостью поддержать общественный порядок в областном центре, пресечь преступления и правонарушения, а также усиления контроля за соблюдением миграционного законодательства.

За неделю, с 19 по 25 июня, из Рязанской области за пределы страны выдворили 23 иностранца, из них 19 – уехали самостоятельно, но под контролем правоохранительных органов (подробнее).