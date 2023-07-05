Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июля 2023 9:04

Массовые патрули в Рязани полиция связала с профилактическими рейдами

В полиции прокомментировали увеличение патрулей в Рязани
Источник:kp.ru
В центре Рязани заметили множество сотрудников полиции. Фото: рязанская "Новая".

В центре Рязани заметили множество сотрудников полиции. Фото: рязанская "Новая".

Массовые патрули полиции на улицах Рязани – это «рейдовое профилактическое мероприятие». Об этом КП-Рязань сообщили в УМВД России по Рязанской области.

Масштабный рейд вызван необходимостью поддержать общественный порядок в областном центре, пресечь преступления и правонарушения, а также усиления контроля за соблюдением миграционного законодательства.

За неделю, с 19 по 25 июня, из Рязанской области за пределы страны выдворили 23 иностранца, из них 19 – уехали самостоятельно, но под контролем правоохранительных органов (подробнее).