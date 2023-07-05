Два человека погибли в массовом ДТП на трассе «Каспий» в Ряжском районе

Два человека погибли в массовом ДТП на трассе Рязань - Ряжск. Фото: 62.мвд.рф

Два человека погибли в результате автокатастрофы в Рязанской области 4 июля. В ДТП поучаствовали четыре автомобиля - два легковых и два грузовых, сообщает регионального УМВД.

Трагедия произошла примерно в 18:00 на трассе Р-22 «Каспий» в Ряжском районе. По предварительной информации, началось все с того, что 62-летний житель Москвы на Mitsubishi Outlander допустил касательное столкновение с попутным Kia Soul. Последним управляла 42-летняя жительница Тамбовской области.

Затем «японец» столкнулся с двумя грузовиками - Volvo и Scania. В результате водитель Mitsubishi скончался на месте ДТП, а жизнь его 16-летнего пассажира оборвалась уже в больнице - слишком тяжелыми оказались травмы. Также госпитализирована 64-летняя пассажирка того же автомобиля.