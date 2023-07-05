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НовостиПроисшествия5 июля 2023 8:05

Появились фото со смертельного ДТП в Рязанской области с участием Cadillac

Погиб один человек в ДТП с участием Cadillac в Пронском районе
Источник:kp.ru
Появились фото со смертельного ДТП в Рязанской области с участием Cadillac.

Появились фото со смертельного ДТП в Рязанской области с участием Cadillac.

Полиция опубликовала фотографии и подробности ДТП с участием внедорожника Cadillac Escalade. В аварии не участвовала «Нива», как говорилось ранее, зато были две другие машины.

Полиция рассказала подробности ДТП в Рязанской области с участием Cadillac.

Полиция рассказала подробности ДТП в Рязанской области с участием Cadillac.

Днем 4 июля в Пронском районе 60-летний житель Смоленска за рулем автомобиля Honda столкнулся с грузовым автомобилем, тягачом Sitrak с полуприцепом под управлением 36-летнего водителя. После столкновения Honda влетела в Cadillac Escalade.

В ДТП с участием с участием Cadillac погиб мужчина.

В ДТП с участием с участием Cadillac погиб мужчина.

В результате дорожного происшествия водитель автомобиля Honda от полученных травм скончался на месте ДТП.