Очевидцев ДТП на Черновицкой, в котором бензовоз насмерть сбил рязанца, ищет УМВД

Рязанские полицейские ищут очевидцев смертельного ДТП с участием пешехода.

Следователи рязанского УМВД разыскивают очевидцев смертельного ДТП на улице Черновицкой.

По информации полиции, 30 июня, около 15:30, на улице Черновицкой 46-летний рязанец за рулем бензовоза «Нефаз» сбил 44-летнего местного жителя.

В результате дорожного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады медиков.

Следователи просят всех, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, обращаться по телефону: (4912) 44-46-08.