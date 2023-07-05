Стая бродячих собак поселилась у ЖК «Метропарк» в Рязани

Стая собак у ЖК «Метропарк» в Рязани растет с каждым месяцем.

У ЖК «Метропарк» (улица Полина) с каждым месяцем увеличивается стая бродячих собак. С такой жалобой к губернатору Павлу Малкову обратился рязанец Ильнар Галиев.

«Постоянно гуляет стая собак в количестве 20 штук. Они спокойно заходят на территорию дома, где гуляет очень много детей», - пишет мужчина.

По его словам, они неоднократно обращались в Службу по контролю за безнадзорными животными (служба отлова), но количество собак не уменьшается.

«С каждым месяцем собак все больше. В управляющей компании сказали, что это не их проблемы», - отметил заявитель.