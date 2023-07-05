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НовостиПроисшествия5 июля 2023 6:59

Cadillac и «Нива» попали в серьезное ДТП на трассе в Рязанской области

На трассе в Рязанской области столкнулись «Кадиллак» и «Нива»
Источник:kp.ru
На трассе в Рязанской области столкнулись Cadillac и «Нива».

На трассе в Рязанской области столкнулись Cadillac и «Нива».

4 июля в Рязанской области произошло серьезное ДТП, столкнулись автомобили Cadillac и «Нива». Информация о дорожном происшествии появилась в паблике «ДТП. Аварии. Рязань».

Как отметил автор сообщения, авария произошла между городами Скопин и Михайлов.

В результате столкновения машины получили значительные механические повреждения.

К настоящему времени официальной информации о ДТП не поступало, нет сведений и о пострадавших. Подробности уточняются.