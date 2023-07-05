Cadillac и «Нива» попали в серьезное ДТП на трассе в Рязанской области

На трассе в Рязанской области столкнулись Cadillac и «Нива».

4 июля в Рязанской области произошло серьезное ДТП, столкнулись автомобили Cadillac и «Нива». Информация о дорожном происшествии появилась в паблике «ДТП. Аварии. Рязань».

Как отметил автор сообщения, авария произошла между городами Скопин и Михайлов.

В результате столкновения машины получили значительные механические повреждения.

К настоящему времени официальной информации о ДТП не поступало, нет сведений и о пострадавших. Подробности уточняются.