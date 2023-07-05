Переезды, переходы, перерасчеты. Мэрия Рязани объяснила, почему уволились пять педагогов из школы №63

Мэрия Рязани прокомментировала ситуацию с директором школы №63. Фото: официальный сайт школы №63.

Мэрия Рязани прокомментировала ситуацию с директором, педагогическим коллективом и успеваемостью учеников в школе №63. По информации властей, директора школы Людмилу Илюкину назначили на должность в 2020 году. Для этого она прошла соответствующую аттестацию, и дисциплинарных взысканий не имеет.

«В 2023 году из школы уволились пять педагогов: один - в связи с переездом, еще два в связи с перерасчетом пенсии и два - в связи с переходом на работу в новую школу №76 в Кальном. Вместе с тем, за последние три года в школу приняли 12 молодых сотрудников, имеющих дипломы о высшем образовании с отметками "хорошо" и "отлично"», - сообщила КП-Рязань пресс-служба городской администрации.

Что касается успеваемости, то на протяжении трех последних лет ученики школы №63 показывают 100% успеваемость, они успешно проходят ЕГЭ и ОГЭ.

С 2020 по 2023 год по результатам независимой оценки качества образования ГИА-9 и ГИА-11 показатели у учеников школы №63 выросли по всем предметам. В 2023 году пять 11-классников окончили школу с золотой медалью, семь девятиклассников получили аттестат с отличием.

Отдельно указывается, что администрация школы № 63 открыта для контакта и готова к диалогу с родителями учеников. Родителям предлагают договориться о встрече и лично обсудить все волнующие вопросы. Время встречи можно согласовать по телефонам 41-41-90, 41-16-82.

1 июля в сети появилась петиция за увольнение директора школы №63 Людмилы Илюкиной. Автор петиции безапелляционно заявил о массовом увольнении опытных учителей, низкой успеваемости учеников и неопытных молодых преподавателях (читать подробнее).