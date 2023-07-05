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НовостиПроисшествия5 июля 2023 6:10

О расхитительнице клумб в Касимове рассказал глава администрации Бахилов

Чиновник выложил кадры с камер видеонаблюдения. Полиция нашла 57-летнюю женщину
Источник:kp.ru
Женщина орудовала посреди бела дня на центральной улице города.

Женщина орудовала посреди бела дня на центральной улице города.

Глава администрации Касимова Иван Бахилов 4 июля разместил в Telegram-канале фото и видео с женщиной, похищающей цветы с городских клумб. Она орудовала среди бела дня на центральной улице - Советской. Чиновник назвал этот случай вопиющим.

«Женщина, имеющая вполне презентабельный вид, решила,что жители города не достойны цветов на городских клумбах и решила их украсть», - написал Бахилов, выложив кадры с камер видеонаблюдения.

Градоначальник заметил, что злодейка вырывала цветы не из одной, а из «всех клумб на улице Советской» и складывала себе в пакет. В итоге полиция установила ее личность. 57-летнюю женщину доставили в отдел и привлекли к административной ответственности.