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НовостиОбщество5 июля 2023 6:03

Рязанцы массово жалуются на резкую химическую вонь по всему городу

Рязанцы сообщили о неприятном запахе в Дашково-Песочне
Источник:kp.ru
Рязанцы массово жалуются на резкую химическую вонь по всему городу.

Рязанцы массово жалуются на резкую химическую вонь по всему городу.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Поздно вечером 5 июля рязанцы в очередной раз стали жаловаться на вонь в городе. Жалуются и обращаются к первым лицам города и области жители не только Дашково-Песочни, Кального, но и других районов Рязани – Московский район, Советский (улица Соборная).

Как отмечают рязанцы в социальных сетях, воняет расплавленным пластиком и лекарствами.

Работали ли в это время в указанных районах лаборатории минприроды, пока неизвестно. официальной информации к настоящему времени не поступало.