Рязанцы массово жалуются на резкую химическую вонь по всему городу.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Поздно вечером 5 июля рязанцы в очередной раз стали жаловаться на вонь в городе. Жалуются и обращаются к первым лицам города и области жители не только Дашково-Песочни, Кального, но и других районов Рязани – Московский район, Советский (улица Соборная).
Как отмечают рязанцы в социальных сетях, воняет расплавленным пластиком и лекарствами.
Работали ли в это время в указанных районах лаборатории минприроды, пока неизвестно. официальной информации к настоящему времени не поступало.