Рязанцы массово жалуются на резкую химическую вонь по всему городу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Поздно вечером 5 июля рязанцы в очередной раз стали жаловаться на вонь в городе. Жалуются и обращаются к первым лицам города и области жители не только Дашково-Песочни, Кального, но и других районов Рязани – Московский район, Советский (улица Соборная).

Как отмечают рязанцы в социальных сетях, воняет расплавленным пластиком и лекарствами.

Работали ли в это время в указанных районах лаборатории минприроды, пока неизвестно. официальной информации к настоящему времени не поступало.