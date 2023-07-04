Из-за ДТП с грузовиком на Солотчинском шоссе образовалась огромная пробка

Из-за ДТП с грузовиком на Солотчинском шоссе 4 июля образовалась огромная пробка.

Вечером 4 июля на Солотчинском шоссе произошло ДТП, которое парализовало движение транспорта в обе стороны. Об этом КП-Рязань сообщили очевидцы.

Судя по фото, грузовик на скорости влетел в отбойник. По другим данным, на дороге столкнулись два грузовика.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС ГИБДД.

Официальной информации к настоящему времени не поступало. Подробности уточняются.

По состоянию на 19:34, пробка в сторону Солотчи составляет более 5 км, в обратном направлении движение чуть свободнее.