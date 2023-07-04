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НовостиОбщество4 июля 2023 15:06

Жара до +30 градусов придет в Рязанскую область 5 июля

И в дальнейшем она будет усиливаться
Источник:kp.ru

Солнечная и жаркая погода ожидается в Рязанской области 5 июля. Это следует из прогноза Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В среду температура воздуха по региону ожидается пределах +11...16 градусов ночью и +25...+30 градусов днем. В Рязани термометры покажут соответственно +13...+15 и +28...+30 градусов.

Ветер будет юго-западным, западным, 2-7 метра в секунду, то есть почти штиль. Осадков при этом не предвидится.

В последующие дни, в четверг и пятницу, жара будет только усиливаться и, по предварительному прогнозу, достигнет +32 и +33 градусов. Дожди 6-7 июля тоже очень маловероятны.