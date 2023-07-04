На 16 улицах Рязани с 5 июля отключат горячую воду

В Рязани с 5 июля планируется отключение горячего водоснабжения. Информация со списком улиц опубликована на сайте горадминистрации.

В сообщении сказано, что временное прекращение подачи горячей воды носит плановый профилактический характер.

5 и 6 июля без горячей воды останутся адреса:

- ул. Кальная, д. 11 (д/сад №26), д. 17 (школа №73), д. 15; - ул. Быстрецкая, д. 26 (д/сад №36), д. 19 корп. 1, д. 20, д. 23, д. 24 (бассейн РГУ), д. 25; - ул. Есенина, д. д 1б; - ул. Касимовское шоссе, д. 13; - ул. Новая, д. 68/22, д. 84; - площадь Попова, д. 6/6; - ул. Попова, д. 18, д. 19/43, д. 22/51; - ул. Радиозаводская, д. 1, д. 1 корп. 1, д. 1 корп. 2, д. 11/27; - ул. Совхозная, д. 6; - ул. Фирсова, д. 29; - ул. Электрозаводская, д. 51 С 5 по 18 июля вода будет отсутствовать по адресам: - ул. Кальная, д. 22 корп. 1 (д/сад №41), д. 18, д. 18 корп. 1, д. 23, д. 24, д. 25, д. 31, д. 33, д. 35, д. 38, д. 42; - ул. Макаренко, д. 1 (школа-интернат); - ул. Быстрецкая, д. 9, д. 9 корп. 1, д. 15; - ул. Касимовское шоссе, д. 23 корп. 2, д. 23 корп. 3, д. 25/1, д. 25/2, д. 27 - ул. Новая, д. 27, д. 27а.