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НовостиПроисшествия4 июля 2023 14:19

И выплат хотел, и план выполнить. Врача-терапевта подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

Рязанского врача-терапевта подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
Источник:kp.ru
Касимовского врача-терапевта подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Касимовского врача-терапевта подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении врача-терапевта одного из медицинских учреждений Рязанской области возбудили уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По данным следователей Касимовского МСО, в феврале-марте 2023 года участковый врач-терапевт указал медсестрам внести в официальные документы ложные сведения о прохождении диспансеризации 15 пациентами. Таким образом он хотел получить выплаты стимулирующего характера, а также избежать привлечения к дисциплинарной ответственности за невыполнение плана диспансеризации.

В результате этих действий поликлиника «существенно нарушила права и законные интересы граждан в области охраны здоровья». Кроме того, подорван авторитет медицинского учреждения.

Уголовное дело возбудили на основании проверки прокуратуры.