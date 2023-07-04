В школах Рязанской области ввели должность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

С 1 сентября 2023 года в 113 школах Рязанской области приступят к работе советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. На заседании регионального правительства 4 июля внесли необходимые изменения в нормативную базу.

Как сообщила министр образования Ольга Щетинкина, законопроектом утверждаются межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспечение деятельности советников на 2023 год и годы планового периода.

Губернатор Павел Малков заявил, что это «давно напрашивающееся направление работы» и спросил, когда советники появятся во всех школах.

По словам Щетинкиной, с 1 января 2024 года количество школ с такой ставкой будет увеличено до 200. В маленьких школах-филиалах, где меньше 50 учеников, советников не будет, но будет «сетевое взаимодействие и кураторство».