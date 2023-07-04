Взыскать через суд 300 тыс. рублей за онлайн-курс помог рязанцу Роспотребнадзор

Жителю Рязанской области удалось вернуть деньги за некачественный онлайн-курс. Сверх того: Роспотребнадзор помог ему взыскать дополнительно неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Об этом сообщает региональное управление надзорного органа.

В конце 2021 года потребитель приобрел и полностью оплатил онлайн-курс «Факультет системной и бизнес-аналитики». Затем он обнаружил, что материал на лекциях преподносят поверхностно, не углубляясь в профессиональную деятельность. Вдобавок обучение постоянно прерывалось, а с 3-го курса так и не возобновилось.

Потребитель обратился к исполнителю с письменной претензией и требованием вернуть уплаченную сумму, а затем, так как исполнитель ответил отказом, обратился в суд.

«По инициативе потребителя Управление Роспотребнадзора по Рязанской области вступило в дело для дачи заключения в целях защиты прав потребителя», - рассказали в ведомстве.

Суд встал на сторону истцы и взыскал в его пользу в общей сложности более 300 тыс. рублей.