Запрет на розничную продажу алкоголя в Рязанской области 27 июня перенесли

Запрет на розничную торговлю алкоголем в Рязанской области установлен на последнюю субботу июня.

Правительство Рязанской области на заседании 4 июля изменило норму о запрете розничной торговли алкоголем в определенные даты. Одной из таких дат было обозначено 27 июня, когда отмечался День молодежи.

Теперь, когда праздник перенесен президентом на последнюю субботу июня, аналогичным образом в регионе перенесли и запрет на продажу спиртного. Последний, напомним, действует именно на розничную торговлю — в заведениях общепита алкоголь по-прежнему будет доступен.