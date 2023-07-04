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НовостиЭкономика4 июля 2023 10:53

Запрет на розничную продажу алкоголя в Рязанской области 27 июня перенесли

Это связано с тем, что День молодежи теперь отмечается в последнюю субботу месяца
Источник:kp.ru
Запрет на розничную торговлю алкоголем в Рязанской области установлен на последнюю субботу июня.

Запрет на розничную торговлю алкоголем в Рязанской области установлен на последнюю субботу июня.

Правительство Рязанской области на заседании 4 июля изменило норму о запрете розничной торговли алкоголем в определенные даты. Одной из таких дат было обозначено 27 июня, когда отмечался День молодежи.

Теперь, когда праздник перенесен президентом на последнюю субботу июня, аналогичным образом в регионе перенесли и запрет на продажу спиртного. Последний, напомним, действует именно на розничную торговлю — в заведениях общепита алкоголь по-прежнему будет доступен.