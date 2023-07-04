Возле ЦНТИ продолжают благоустраивать территорию для ярмарки выходного дня

В Рязани продолжается реконструкция одной из площадок проведения ярмарки выходного дня.

В Рязани продолжают благоустраивать территорию возле бывшего ЦНТИ, где проходит ярмарка выходного дня, сообщает Агентство развития бизнеса. Лично контролирует процесс благоустройства зампред регионального правительства Юлия Швакова.

«На площадках продолжатся ярмарки выходного дня. Товаропроизводители продолжат участвовать в них бесплатно, но критерии отбора продавцов изменятся. Они станут более прозрачными для исключения перекупщиков», - заявила чиновница.

К работам на территории у ЦНТИ подрядчик приступил в июне 2023 года. Сейчас там проходят земляные и дорожные работы, рабочие прокладывают коммуникации. К концу июля планируют обустроить экопарковку и мусорную зону, установить скамейки и урны.

В августе начнут благоустраивать территорию возле ТЦ «Кит», где также проходят ярмарки выходного дня.