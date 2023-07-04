23-летний мотоциклист попал в серьезное ДТП с легковушкой в Рязанской области. Фото: 62.мвд.рф

3 июля в Рязанской области в очередной раз пострадал в ДТП мотоциклист. На этот раз спортбайк Honda столкнулся с автомобилем Renault Sandero в городе Кораблино.

Авария случилась примерно в 23:15. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, по предварительной информации, ее спровоцировала управлявшая Renault 30-летняя местная жительница, которая «не убедилась в безопасности маневра».

В результате 23-летнему водителю мотоцикла потребовалась медицинская помощь.