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НовостиПроисшествия4 июля 2023 7:56

23-летний мотоциклист попал в серьезное ДТП с легковушкой в Рязанской области

ДТП, по предварительной информации, спровоцировала управлявшая автомобилем женщина
Источник:kp.ru
23-летний мотоциклист попал в серьезное ДТП с легковушкой в Рязанской области. Фото: 62.мвд.рф

23-летний мотоциклист попал в серьезное ДТП с легковушкой в Рязанской области. Фото: 62.мвд.рф

3 июля в Рязанской области в очередной раз пострадал в ДТП мотоциклист. На этот раз спортбайк Honda столкнулся с автомобилем Renault Sandero в городе Кораблино.

Авария случилась примерно в 23:15. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, по предварительной информации, ее спровоцировала управлявшая Renault 30-летняя местная жительница, которая «не убедилась в безопасности маневра».

В результате 23-летнему водителю мотоцикла потребовалась медицинская помощь.

В полиции сообщили, что управлявшая Renault 30-летняя женщина «не убедилась в безопасности маневра». Фото: 62.мвд.рф

В полиции сообщили, что управлявшая Renault 30-летняя женщина «не убедилась в безопасности маневра». Фото: 62.мвд.рф