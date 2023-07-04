На убойных пунктах Рязанской области выявили многочисленные нарушения.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
На убойных пунктах Рязанской области выявили многочисленные нарушения. Сотрудники Россельхознадзора проверили восемь ИП, работающих в Рязанском, Ухоловском, Сасовском, Ряжском, Клепиковском, Кораблинском районах, а также в Касимов. Все они занимаются убоем сельскохозяйственных животных.
В результате проверки специалисты обнаружили следующие нарушения:
- животных забивали с помощью ржавого оборудования и инвентаря;
- продукцию убоя не исследовали в лабораториях в полном объеме;
- на одном из предприятий обнаружили обезличенное мясо;
- не было документов, подтверждающих проведение дезинфекции помещений и инвентаря;
- не было документов, подтверждающих безопасность воды, используемой в процессе убоя и изготовления мясной продукции.
За пренебрежительное отношение к требованиям законодательства в отношении индивидуальных предпринимателей составили административные протоколы. Все их рассмотрели, а забойщиков-мясников оштрафовали на общую сумму 190 тысяч рублей. Что касается 250 кг обезличенной продукции, то ее изъяли и утилизировали.