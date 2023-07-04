На убойных пунктах Рязанской области выявили многочисленные нарушения. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На убойных пунктах Рязанской области выявили многочисленные нарушения. Сотрудники Россельхознадзора проверили восемь ИП, работающих в Рязанском, Ухоловском, Сасовском, Ряжском, Клепиковском, Кораблинском районах, а также в Касимов. Все они занимаются убоем сельскохозяйственных животных.

В результате проверки специалисты обнаружили следующие нарушения:

- животных забивали с помощью ржавого оборудования и инвентаря;

- продукцию убоя не исследовали в лабораториях в полном объеме;

- на одном из предприятий обнаружили обезличенное мясо;

- не было документов, подтверждающих проведение дезинфекции помещений и инвентаря;

- не было документов, подтверждающих безопасность воды, используемой в процессе убоя и изготовления мясной продукции.

За пренебрежительное отношение к требованиям законодательства в отношении индивидуальных предпринимателей составили административные протоколы. Все их рассмотрели, а забойщиков-мясников оштрафовали на общую сумму 190 тысяч рублей. Что касается 250 кг обезличенной продукции, то ее изъяли и утилизировали.