Серьезное ДТП произошло в Касимовском районе. Одна машина перевернулась. Фото: Автоклуб города Касимов.
Утром 4 июля произошло серьезное ДТП в Касимовском районе. О дорожном происшествии сообщается в паблике «Автоклуб города Касимов».
Судя по фотографиям с места аварии, в ДТП участвовали два легковых автомобиля. После столкновения машины вылетели с дороги в кювет, один из автомобилей перевернулся.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС ГИБДД и МЧС.
Официальной информации о случившемся, а также о наличии пострадавших не сообщается. Подробности уточняются.
Известно, что ДТП произошло перед поворотом на поселок Сынтул.