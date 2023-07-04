Серьезное ДТП произошло в Касимовском районе. Одна машина перевернулась. Фото: Автоклуб города Касимов.

Утром 4 июля произошло серьезное ДТП в Касимовском районе. О дорожном происшествии сообщается в паблике «Автоклуб города Касимов».

Судя по фотографиям с места аварии, в ДТП участвовали два легковых автомобиля. После столкновения машины вылетели с дороги в кювет, один из автомобилей перевернулся.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС ГИБДД и МЧС.

Официальной информации о случившемся, а также о наличии пострадавших не сообщается. Подробности уточняются.

Известно, что ДТП произошло перед поворотом на поселок Сынтул.