Без горячей воды с 5 июля останутся 22 дома в Рязани

Двухнедельное отключение ГВС произойдет еще по 22 адресам в Рязани. С 5 по 18 июля из-за профилактических работ горячей воды не будет в домах на пяти улицах, сообщает МУП «РМПТС».

Муниципальное предприятие публикует список:

- ул. Макаренко, д. № 1;

- ул. Быстрецкая, д. №№ 9, 9 к.1, 15;

- ул. Кальная, д. №№ 18, 18 к.1, 22 к.1, 23, 24, 25, 31, 33, 35, 38, 42;

- Касимовское шоссе, д. №№ 23 к.2, 23 к.3, 25/1, 25/2, 27;

- ул. Новая, д. №№ 27, 27а.

Всего в графике на июль 2023 года 479 адресов. Согласно ему, 5 июля ожидалось двухдневное отсутствие горячей воды еще по ряду адресов на улицах Кальной, Быстрецкой, Есенина, Новой, Попова, Радиозаводской, Совхозной, Фирсова, Электрозаводской, а также на Касимовском шоссе и площади Попова.