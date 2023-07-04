Зампред Юлия Швакова призвала исправить ситуацию с долгами по зарплате

Сумма задолженности по состоянию на 1 июня 2023 года в Рязанской области составляла 33,5 млн рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ситуацию с задолженностью по зарплате сотрудникам предприятий региона необходимо срочно исправлять. К этому призвала зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.

«У отдельных компаний проблемы связаны с объективными причинами: сокращением объемов производства и снижением прибыли в связи с санкциями. Сейчас производства начинают выходить из кризиса и демонстрируют положительную динамику выплат», - заявила чиновница.

Швакова, со ссылкой на Росстат, напомнила, что сумма задолженности по состоянию на 1 июня 2023 года в Рязанской области составляла 33,5 млн рублей.