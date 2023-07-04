Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июля 2023 5:50

Зампред Юлия Швакова призвала исправить ситуацию с долгами по зарплате

Юлия Швакова призвала исправлять ситуацию с задолженностью по зарплате
Источник:kp.ru
Сумма задолженности по состоянию на 1 июня 2023 года в Рязанской области составляла 33,5 млн рублей.

Сумма задолженности по состоянию на 1 июня 2023 года в Рязанской области составляла 33,5 млн рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ситуацию с задолженностью по зарплате сотрудникам предприятий региона необходимо срочно исправлять. К этому призвала зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.

«У отдельных компаний проблемы связаны с объективными причинами: сокращением объемов производства и снижением прибыли в связи с санкциями. Сейчас производства начинают выходить из кризиса и демонстрируют положительную динамику выплат», - заявила чиновница.

Швакова, со ссылкой на Росстат, напомнила, что сумма задолженности по состоянию на 1 июня 2023 года в Рязанской области составляла 33,5 млн рублей.