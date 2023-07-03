Фото ремонта поликлиники №14 в Рязани показал главврач ОКБ Андрей Карпунин

Ремонт здания поликлиники №14 в Рязани продолжается. Фото: vk.com/karpunin_md

Главный врач ОКБ Андрей Карпунин рассказал о ходе капитального ремонта поликлиники №14 в Рязани и показал фото из помещений медучреждения. Исходя из информации на сайте госзакупок, контракт стоимостью 264,8 млн рублей исполняет ООО «ФасадСтройСервис». Работы должны завершиться в ноябре 2023 года.

Изначально закупка объявлена в 2021-м на 159,2 млн рублей, а закончить планировалось уже к концу 2022-го.

Здание поликлиники - это объект культурного наследия «Здание Губернской больницы», 1817 года. Поэтому, как отмечает, Карпунин, работы ведутся «особенно тщательно и бережно». В пример он привел каменные сводчатые потолки, представшие во всей красе после демонтажа прежних подвесных.

«Решили их не закрывать, чтобы интерьер сохранил свой исторический вид. Для этого много работали маляры, штукатуры и плотники, зато теперь в интерьере чувствуется особый дух времени», - делится Карпунин.

По его словам, предстоит еще много работы, однако здание поликлиники «преображается на глазах».