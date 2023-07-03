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НовостиОбщество3 июля 2023 18:03

Фото ремонта поликлиники №14 в Рязани показал главврач ОКБ Андрей Карпунин

Он отметил, что работы еще много, но здание преображается на глазах
Источник:kp.ru
Ремонт здания поликлиники №14 в Рязани продолжается. Фото: vk.com/karpunin_md

Ремонт здания поликлиники №14 в Рязани продолжается. Фото: vk.com/karpunin_md

Главный врач ОКБ Андрей Карпунин рассказал о ходе капитального ремонта поликлиники №14 в Рязани и показал фото из помещений медучреждения. Исходя из информации на сайте госзакупок, контракт стоимостью 264,8 млн рублей исполняет ООО «ФасадСтройСервис». Работы должны завершиться в ноябре 2023 года.

Изначально закупка объявлена в 2021-м на 159,2 млн рублей, а закончить планировалось уже к концу 2022-го.

Здание поликлиники - это объект культурного наследия «Здание Губернской больницы», 1817 года. Поэтому, как отмечает, Карпунин, работы ведутся «особенно тщательно и бережно». В пример он привел каменные сводчатые потолки, представшие во всей красе после демонтажа прежних подвесных.

«Решили их не закрывать, чтобы интерьер сохранил свой исторический вид. Для этого много работали маляры, штукатуры и плотники, зато теперь в интерьере чувствуется особый дух времени», - делится Карпунин.

По его словам, предстоит еще много работы, однако здание поликлиники «преображается на глазах».

Сохранить исторические потолки, как видно, удалось далеко не везде.

Сохранить исторические потолки, как видно, удалось далеко не везде.