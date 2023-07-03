Всё разваливается, все увольняются, все переводятся. Появилась петиция с требованием уволить директора школы №63 в Рязани

Недовольные работой директора школы №63 города Рязани Людмилы Илюкиной опубликовали петицию за ее увольнение. Фото: школа №63.

В сети появилась петиция за отстранение от должности директора школы №63 Людмилы Илюкиной. Подписан призыв некто Олесей Ивановой. По словам автора петиции, с назначением нового директора, «все просто разваливается на глазах».

Якобы все сотрудники школы – уважаемые педагоги, уволились из-за натиска и неуважения директора.

«Успеваемость снизилась до нуля. Набрала [директор] молодых учителей, большинство после института, знаний не дают, ставят неудовлетворительную оценку всему классу. Тетради с домашним заданием не проверяют», - говорится в петиции.

В воззвании недовольного автора есть ряд утверждений, которые он ничем не подкрепляет – ни фамилиями, ни номерами классов, ни цифрами, ни документами:

- на данный момент учителя массово увольняются и уходят в другие школы именно из-за Илюкиной Л. В.;

- все родители переводят детей в другие школы;

- школа скатилась из десятки лучших школ на низший уровень.

«Просим принять меры и спасти нашу школу!» - обращается автор петиции к руководству министерства образования Рязанской области и управления образования и молодежной политики администрации Рязани.

По состоянию на 3 июля 18:00, петицию подписали 348 человек.

У Людмилы Вячеславовны Илюкиной высшее педагогическое образование. Стаж работы по специальности – 28 лет. Кандидат филологических наук. Преподает литературу и русский язык.

Школа №63 расположена на улице Тимакова в Дашково-Песочне.