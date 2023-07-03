Альтернативу маршрутке №32 предложила администрация Рязани льготникам

С 1 июля 2023 года не принимаются для оплаты проезда льготные транспортные карты «УмКА» на маршруте №32, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Таким образом, чиновники подтвердили опубликованную ранее новость.

В то же время объяснение причин отличается: в мэрии заявили, что перевозчик не подал заявление о заключении соответствующего договора.

«Граждане могут воспользоваться автобусами МУП «Урт» маршрутов №16 и №20, а также коммерческим маршрутом №62», - предложили льготникам представители исполнительной власти.

В случае с 16-м и 20-м автобусами, по-видимому, имеется ввиду пересадка при поездке из Октябрьского городка в 1-й микрорайон Песочни (именно такой маршрут у 32-й). Тут чиновники напомнили, что количество пересадок для льготников не ограничено, то есть дополнительных финансовых затрат не потребуется, в отличие от временных.