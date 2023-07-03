Рязанец Виктор Эпп возглавит прокуратуру Республики Дагестан

Виктор Эпп.

Виктор Эпп, долгое время работавший в Рязанской области, возглавит прокуратуру Республики Дагестан. 4 июля его кандидатуру, внесенную президентом, рассмотрит Совет Федерации.

Виктор Эпп родился в 1963 году в городе Скопине Рязанской области. В 1983 году, окончив Рязанский строительный техникум, отправился на срочную службу, а после демобилизации поступил в Харьковский юридический институт.

Карьеру в органах прокуратуры Эпп начал в Старожиловском районе в 1989 году стажером. С 1990 года был старшим следователем в Октябрьском районе Рязани, затем, в 1995-1998 работал в областной прокуратуре.

В 1998 году Эпп стал прокурором Ряжского района, в 2002-м - заместителем прокурора Октябрьского района Рязани, в 2008-м - заместителем прокуратуры Советского района Рязани. Дольше всего, с 2013 по 2021 год пробыл заместителем прокурора Рязанской области. В марте 2021-го возглавил госорган в Ямало-Ненецком АО.

Как сообщалось ранее, прокурором Рязанской области планируется назначить Дмитрия Коданёва.