Квартира в новостройке от 7325 р/мес: стартовали продажи нового пула квартир в ЖК «Окские просторы»

Фото: ГК Стройпромсервис.

«Стройпромсервис» открыл в продажу очередной пул квартир в одном из новых домов жилого комплекса «Окские просторы». Доступны как смарт планировки с кухнями-гостиными до 23м2, так и классические квартиры, каждая представлена в стандартной отделке White box.

При бронировании в июле действует особое предложение – к каждой квартире кладовая в подарок.

Приобрести квартиру можно в ипотеку по льготной ставке от 4,2%, по программе ипотеки без первого взноса, с помощью жилищного сертификата или по программе трейд ин. Подробную информацию о проекте уточняйте по телефону +7(4912) 247-000 или оставьте заявку на сайте.

Официальный сайт: stroy-proms.ru.

Телефон офиса продаж: +7(4912) 247-000

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Застройщик ООО СЗ «Окские просторы». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.

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