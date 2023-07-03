15 лесных пожаров произошло в Рязанской области с начала пожароопасного сезона. Фото: Иван МАКЕЕВ

Минприроды отчиталось о лесопожарной обстановке с 26 июня по 2 июля. По информации ведомства, 26 июня зафиксировали один лесной пожар. Произошел он на территории Нижне-Окского лесничества.

Причиной возгорания стал обрыв линии электропередач. Пожар локализовали и ликвидировали в день возгорания. Площадь, пройденная огнем, составила 0,04 га.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории Рязанской области зафиксировано 15 лесных пожаров. Все возгорания ликвидировали в день обнаружения.