Члены фракции «Единой России» в Рязанской городской Думе проконтролировали ход строительства детского сада в микрорайоне Семчино.

Депутаты Рязанской городской Думы Галина Трушина и Александр Лемдянов посетили строительную площадку детского сада №39 в микрорайоне Семчино. В выездном совещании приняли участие и.о. главы администрации областного центра Виталий Артемов, представители подрядчика, профильные специалисты, местные жители.

Работы ведутся в соответствии с графиком. На данный момент полностью завершены внешняя отделка фасада здания и монтаж кровли, выполнены работы по внутренним и внешним инженерным сетям и коммуникациям. Внутри детского сада проводятся отделочные работы: покраска стен, монтаж подвесных потолков, укладка сухой стяжки пола.

Кроме того, идет благоустройство прилегающей к детскому саду территории, а также подготовка к установке спортивной площадки с резиновым покрытием.

В течение месяца подрядчик должен благоустроить Семчинскую аллею. Предполагается создание прогулочной зоны с теневыми навесами, детскими площадками с покрытием из резиновой плитки, игровым оборудованием, малыми архитектурными формами.

Завершить строительство дошкольного учреждения планируется в августе.

«В приоритетах социальной политики региона и города – обеспечение всестороннего развития юных рязанцев. Скоро наши дети пойдут в новый детский сад и будут воспитываться в современных комфортных условиях», – сказала Галина Трушина.

Александр Лемдянов отметил, что контроль строительства детского сада будет продолжен вплоть до сдачи объекта.

Регистрация детей в детский сад №39 стартует 3 июля. Для постановки ребенка на очередь в образовательное учреждение родителям необходимо обратиться в многофункциональный центр Рязанской области. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 72-01-01 доб. 202, 204.