Заявления в 1 класс не по месту жительства можно подать с 6 июля в Рязани.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
6 июля в Рязани начнут принимать заявления в 1 класс на 2023-2024 учебный год не по месту жительства, сообщает пресс-служба городской администрации.
Родители, либо другие законные представители детей могут подать заявление о приеме на обучение в первом классе с 09:00 часов с 6 июля текущего года через портал Госуслуги, а также в самой школе. Кроме того, заявление можно послать почтой заказным письмом с уведомлением.
Если возникнут какие-то вопросы по приему в школу, задать их можно специалистом управления образования по следующим телефонам:
- Железнодорожный район: 72-01-01 доб. 206;
- Октябрьский район: 72-01-01 доб. 207;
- Московский район: 72-01-01 доб. 208;
- Советский район: 72-01-01 доб. 209.