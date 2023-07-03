Заявления в 1 класс не по месту жительства можно подать с 6 июля в Рязани. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

6 июля в Рязани начнут принимать заявления в 1 класс на 2023-2024 учебный год не по месту жительства, сообщает пресс-служба городской администрации.

Родители, либо другие законные представители детей могут подать заявление о приеме на обучение в первом классе с 09:00 часов с 6 июля текущего года через портал Госуслуги, а также в самой школе. Кроме того, заявление можно послать почтой заказным письмом с уведомлением.

Если возникнут какие-то вопросы по приему в школу, задать их можно специалистом управления образования по следующим телефонам:

- Железнодорожный район: 72-01-01 доб. 206;

- Октябрьский район: 72-01-01 доб. 207;

- Московский район: 72-01-01 доб. 208;

- Советский район: 72-01-01 доб. 209.