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НовостиОбщество3 июля 2023 12:04

Заявления в 1 класс не по месту жительства можно подать с 6 июля в Рязани

С 6 июля в Рязани стартует прием заявлений в первый класс не по месту жительства
Источник:kp.ru
Заявления в 1 класс не по месту жительства можно подать с 6 июля в Рязани.

Заявления в 1 класс не по месту жительства можно подать с 6 июля в Рязани.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

6 июля в Рязани начнут принимать заявления в 1 класс на 2023-2024 учебный год не по месту жительства, сообщает пресс-служба городской администрации.

Родители, либо другие законные представители детей могут подать заявление о приеме на обучение в первом классе с 09:00 часов с 6 июля текущего года через портал Госуслуги, а также в самой школе. Кроме того, заявление можно послать почтой заказным письмом с уведомлением.

Если возникнут какие-то вопросы по приему в школу, задать их можно специалистом управления образования по следующим телефонам:

- Железнодорожный район: 72-01-01 доб. 206;

- Октябрьский район: 72-01-01 доб. 207;

- Московский район: 72-01-01 доб. 208;

- Советский район: 72-01-01 доб. 209.